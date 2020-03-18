{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: у гипертоников больше шансов заразиться коронавирусом

При этом экспертрт по вопросам биологической безопасности и экологии, доктор медицинских наук Николай Дурманов напомнил, что отказ от лекарств может привести к серьезным последствиям

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Люди, принимающие лекарственные препараты от гипертонии, имеют больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией, сообщил в среду эксперт по вопросам биологической безопасности и экологии, доктор медицинских наук Николай Дурманов.

На эту тему
Отмена "Евровидения" и свиданий в СИЗО. Главное о коронавирусе за 18 марта

"Потому что и этот коронавирус <...> цепляется за наши клетки эпителиальные через ACE2, это фермент, который увеличивается в количестве на поверхности клеток при лечении гипертонии препаратами, которые можно легко запомнить. Обычно они кончаются на "-тан" и на "-прил". Таких рецепторов больше, соответственно, шансов заразиться у них побольше", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

При этом Дурманов напомнил, что отказ от лекарств может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ПФО из-за пандемии ввели режим повышенной готовности
В регионах округа открывают новые производства медицинских масок, разрабатывают тесты и вакцины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС