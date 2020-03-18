Эксперт: у гипертоников больше шансов заразиться коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Люди, принимающие лекарственные препараты от гипертонии, имеют больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией, сообщил в среду эксперт по вопросам биологической безопасности и экологии, доктор медицинских наук Николай Дурманов.

"Потому что и этот коронавирус <...> цепляется за наши клетки эпителиальные через ACE2, это фермент, который увеличивается в количестве на поверхности клеток при лечении гипертонии препаратами, которые можно легко запомнить. Обычно они кончаются на "-тан" и на "-прил". Таких рецепторов больше, соответственно, шансов заразиться у них побольше", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

При этом Дурманов напомнил, что отказ от лекарств может привести к серьезным последствиям для здоровья.