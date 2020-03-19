Росздравнадзор одобрил российско-японскую систему для выявления коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российско-японская диагностическая система для выявления коронавируса COVID-19 получила одобрение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) для применения на территории Российской Федерации, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Создано ООО "Медпромресурс" для продвижения новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса COVID-19, которая получила одобрение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) для применения на территории Российской Федерации. В настоящий момент ООО "Медпромресурс" осуществляет организацию производства портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на российских заводах", - говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что система будет использоваться для диагностики коронавируса COVID-19 как в России, так и за ее пределами.

В сообщении фонда также отмечается, что партнерами фонда в созданной компании выступили японская К.R. Mirai Genomics, а также ООО "Генетические технологии", собственниками которой являются Алексей Козлов и ООО УК "Эвокорп".

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, данная технология, в которую инвестировал РФПИ, имеет значительный экспортный потенциал.

"Наши иностранные партнеры выразили интерес к закупке диагностической системы - со стороны ОАЭ, КСА (Королевство Саудовская Аравия - прим. ТАСС) и Австрии мы уже получили предварительные заявки на покупку более 500 тыс. тестов. В настоящее время мы ожидаем скорейшего одобрения на использование тестов со стороны регулирующих органов в Европе и на Ближнем Востоке", - отметил глава РФПИ.

РФПИ 16 марта одобрил инвестиции в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 нового поколения, их исследования на основе новых тестов могут начаться уже в апреле. Технология разработана совместно российскими и японскими компаниями и учеными. Новая система дает возможность массового оперативного тестирования вне лабораторий и позволяет получить высокоточный результат за 30 минут. Фонд отмечает, что тест-системы представляют собой портативные мини-лаборатории (небольшие чемоданы), которые могут применяться повсеместно.