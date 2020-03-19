Эксперт сообщил, что производство вакцины от коронавируса займет два-три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Производство вакцины от новой коронавирусной инфекции - достаточно длительный процесс и займет порядка двух-трех лет. Наибольшее количество времени уходит на доклинические и клинические испытания, сообщил в четверг на пресс-конференции и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

"Любое производство вакцины, не важно, у нас ли в стране или за рубежом, оценивается в два-три года. В целом говорить, что вакцина [будет] здесь и сейчас, в этом году не стоит, это займет несколько лет. Сегодня мы можем говорить, что у нас в стране как минимум четыре или пять исследовательских коллективов занимаются разработками вакцины, в том числе и Институт гриппа", - сказал он.

Специалист отметил, что самый быстрый - около полугода - период появления идеи и процесс подготовки к разработке вакцины. Самый длительный процесс - доклинические исследования на животных и клинические на людях, добровольцах. "Пока мы должны сделать прототип. Это вопрос четырех-шести месяцев, в зависимости от ситуации, - сказал Лиознов. - [В НИИ гриппа] пока мы говорим об идеях, у нас [есть] три идеи, которые дальше, возможно, будут воплощаться в жизнь".

Эксперт также пояснил, что расшифровка генома нового коронавируса в РФ не ускорит процесс производства вакцины, так как вирус имеет свойство мутировать, однако это поможет в дальнейшей работе с ним. В частности, расшифровка может сделать тест-систему по выявлению коронавируса более совершенной. "Мы не знаем, сколько у нас [в России] заболеет. Поэтому лишь время покажет, когда у нас это будет (пик заболеваемости - прим. ТАСС). С учетом происходящего, можно говорить, что возможно, в течение месяца - это три-четыре недели - мы будем набирать, и через, наверное, четыре недели можно уже как-то будет оценить ситуацию - достигли мы пика, достигли ли некоего потом "плато" и снижения, или ситуация будет развиваться иначе", - сказал эксперт, оценивая текущую эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Среди прочих прогнозов, наблюдая то, что с ним [коронавирусом] происходит, откуда он взялся, как он меняется, есть мнение, что действительно, возможно, он станет обычным, сезонным возбудителем, даже, может быть, не сезонным, а типичным возбудителем, который будет циркулировать в течение года и вызывать респираторную инфекцию", - заключил Лиознов.