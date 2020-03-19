Эксперт сообщил, что производство вакцины от коронавируса займет два-три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Производство вакцины от новой коронавирусной инфекции - достаточно длительный процесс и займет порядка двух-трех лет. Наибольшее количество времени уходит на доклинические и клинические испытания, сообщил в четверг на пресс-конференции и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.
Ранее Минздрав России сообщил, что ученые НИИ гриппа смогли секвенировать (расшифровать) первый полный геном нового коронавируса.
"Любое производство вакцины, не важно, у нас ли в стране или за рубежом, оценивается в два-три года. В целом говорить, что вакцина [будет] здесь и сейчас, в этом году не стоит, это займет несколько лет. Сегодня мы можем говорить, что у нас в стране как минимум четыре или пять исследовательских коллективов занимаются разработками вакцины, в том числе и Институт гриппа", - сказал он.
Специалист отметил, что самый быстрый - около полугода - период появления идеи и процесс подготовки к разработке вакцины. Самый длительный процесс - доклинические исследования на животных и клинические на людях, добровольцах. "Пока мы должны сделать прототип. Это вопрос четырех-шести месяцев, в зависимости от ситуации, - сказал Лиознов. - [В НИИ гриппа] пока мы говорим об идеях, у нас [есть] три идеи, которые дальше, возможно, будут воплощаться в жизнь".
Эксперт также пояснил, что расшифровка генома нового коронавируса в РФ не ускорит процесс производства вакцины, так как вирус имеет свойство мутировать, однако это поможет в дальнейшей работе с ним. В частности, расшифровка может сделать тест-систему по выявлению коронавируса более совершенной. "Мы не знаем, сколько у нас [в России] заболеет. Поэтому лишь время покажет, когда у нас это будет (пик заболеваемости - прим. ТАСС). С учетом происходящего, можно говорить, что возможно, в течение месяца - это три-четыре недели - мы будем набирать, и через, наверное, четыре недели можно уже как-то будет оценить ситуацию - достигли мы пика, достигли ли некоего потом "плато" и снижения, или ситуация будет развиваться иначе", - сказал эксперт, оценивая текущую эпидемиологическую ситуацию в стране.
"Среди прочих прогнозов, наблюдая то, что с ним [коронавирусом] происходит, откуда он взялся, как он меняется, есть мнение, что действительно, возможно, он станет обычным, сезонным возбудителем, даже, может быть, не сезонным, а типичным возбудителем, который будет циркулировать в течение года и вызывать респираторную инфекцию", - заключил Лиознов.