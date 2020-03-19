В Карелии несовершеннолетних обязали надевать маски в общественных местах

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 марта. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с режимом повышенной готовности в республике из-за ситуации с коронавирусной инфекцией - несовершеннолетним теперь запрещено бывать в общественных местах и ездить в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, а детям до 14 лет - без средств защиты и сопровождения взрослых. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"Установить, что в общественных местах, общественном транспорте несовершеннолетние могут находиться при наличии индивидуальных средств защиты (масок), несовершеннолетние до 14 лет включительно - при наличии индивидуальных средств защиты (масок) и в сопровождении взрослых", - говорится в тексте распоряжения.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Карелии, под индивидуальными средствами защиты имеются в виду не только маски. Дети также могут использовать обычные шарфы. По словам вице-премьера республики и руководителя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе Игоря Корсакова, сегодня у аптечных сетей региона есть определенный запас масок и спрос на них большой. Подведомственное республиканскому Минздраву предприятие "Карелфарм" намерено приобрести у поставщиков 200 тыс. масок, а вчера в сеть аптек уже поступила партия из 34 тыс. изделий.

Согласно тексту распоряжения, работодателям в Карелии также рекомендовано скорректировать рабочий график в организациях и вызывать на работу только половину сотрудников, чтобы избежать большого скопления людей. Рекомендации уже действуют в бюджетных учреждениях региона.

По последним данным, в Карелии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 192 человека находятся в самоизоляции, 29 госпитализированы.