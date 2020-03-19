В регионах ЦФО вводят дополнительные меры защиты от коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) расширяют перечь мер, принятых в качестве профилактики распространения коронавируса нового типа. Среди них, в частности, запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей, который ввели в Тульской области.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

Более 2 тыс. владимирских школьников на основании заявлений своих родителей временно отказались от посещения школ и учатся дома. В связи с этим, а также из-за продления школьных каникул до 12 апреля администрация Владимира прорабатывает варианты присмотра за детьми в случае, если с ними некому остаться дома в течение рабочего дня.

"Рассматривается возможность создания в школах города малокомплектных классов, которые посещают не более 10-12 человек. Или, например, открытие школьных лагерей с дневным пребыванием с условием, что общая численность детей в школьном лагере не превышает 50 человек", - отмечается на сайте администрации Владимира.

В качестве дополнительной меры профилактики в Тульской области гражданам, не достигшим 18 лет, запретили ходить в торговые центры без родителей. Кроме того, в четверг на заседании оперативной группы по координации деятельности, направленной на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в регионе снизили максимальный порог участия в мероприятиях с 50 до 30 человек.

Контроль за ценами и объемами поставок продуктов, пользующихся особой популярностью среди населения, усилили в Калуге, Воронеже и Курске. Региональные власти не отмечают дефицита товаров, при этом предпринимают меры для обеспечения комфорта населения и соблюдения антимонопольного законодательства.

"В Курской области временно отменили проведение массовых мероприятий, но это не значит, что куряне останутся без культурной жизни. Областной краеведческий музей на своей странице в соцсетях разместит экскурсии по залам музея. Библиотека имени Н. Н. Асеева для курян организует виртуальные выставки", - сообщили в пресс-службе администрации региона.

На время ограничения массовых мероприятий Курская филармония также предлагает жителям региона присоединиться к трансляции концертов на своих страницах в соцсетях. В Ярославской области филармония предлагает посмотреть онлайн-трансляции и видеозаписи прошедших концертов в виртуальном зале, где также пройдут показы концертов государственного ансамбля скрипачей Республики Саха "Виртуозы Якутии", программы, посвященной Луи Армстронгу.

С 19 марта в храмах Орловской епархии ежедневно будут служить соборные молебны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. "За двухтысячелетнюю историю церкви события подобного рода случались не раз, и всегда православные христиане объединялись в соборной молитве. И сегодня особо важна усердная соборная молитва всего нашего духовенства в храмах", - цитирует пресс-служба епархии митрополита Орловского и Болховского Тихона.

По состоянию на 19 марта, в ЦФО зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом: по одному в Иванове, Калуге, Ярославле, Рязани, два случая в Воронеже, по три случая - в Твери, Туле и Тамбове. При этом в четверг первых трех выздоровевших после коронавируса выписали в Липецке, накануне из московской больницы также выписали после выздоровления жительницу Белгорода.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 199 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.