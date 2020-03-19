"Победа" не получила разрешение на выполнение трех эвакуационных рейсов из Черногории

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" в течение четверга так и не получила разрешение на выполнение оставшихся трех эвакуационных рейсов для возвращения российских граждан из Черногории. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании.

Российские авиакомпании не могут вывезти граждан РФ из Черногории

"Критическая ситуация". Российские авиакомпании не могут вывезти граждан РФ из Черногории

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"На данный момент официального разрешения на выполнение дополнительных рейсов нет", - сказал он.

Ранее "Победа" сообщала, что планирует выполнить пять вывозных рейсов. Сегодня утром перевозчик заявил, что получил разрешение властей Черногории на два таких рейса. Изначально планировалось начать вывоз граждан РФ 17 марта.