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Ситуация с вылетом россиян из Черногории

"Победа" не получила разрешение на выполнение трех эвакуационных рейсов из Черногории

Ранее в компании сообщили, что планируют выполнить пять вывозных рейсов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" в течение четверга так и не получила разрешение на выполнение оставшихся трех эвакуационных рейсов для возвращения российских граждан из Черногории. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании.

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"На данный момент официального разрешения на выполнение дополнительных рейсов нет", - сказал он.

Ранее "Победа" сообщала, что планирует выполнить пять вывозных рейсов. Сегодня утром перевозчик заявил, что получил разрешение властей Черногории на два таких рейса. Изначально планировалось начать вывоз граждан РФ 17 марта.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
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