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Ситуация с вылетом россиян из Черногории

"Критическая ситуация". Российские авиакомпании не могут вывезти граждан РФ из Черногории

© Марина Лысцева/ТАСС, архив

17 марта авиакомпания "Аэрофлот" и ее дочерняя "Победа" сообщили, что власти Черногории не выдали разрешения на выполнение чартерных рейсов в Москву. Разрешение на тот момент не получила и S7. Сообщалось, что в Черногории находятся около 1800 российских туристов.

Борт "Аэрофлота" с россиянами вылетел из Черногории только в ночь на 19 марта. Тогда же стало известно и о запланированных на этот день рейсах S7 и "Победы". Однако, как сообщила "дочка" "Аэрофлота", ей разрешили совершить только два рейса, на которых не получится вывезти из страны всех клиентов авиакомпании. Их в Черногории сейчас около тысячи человек. 

Как развивается ситуация – в материале ТАСС.

  • 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Также кабмин приостановил авиасообщение с другими странами. На тот момент в Черногории не было зарегистрированных случаев заражения коронавирусом (первые случаи выявили только 17 марта). 
  • 17 марта "Аэрофлот" обратился в МИД и Росавиацию из-за ситуации с вывозом россиян из Черногории. Страна не выдала разрешение на выполнение чартерных рейсов из Тивата в Москву. По словам официального представителя "Аэрофлота" Михаила Демина, "более сотни человек остались буквально на улице".
  • "Дочка" авиакомпании лоукостер "Победа" также сообщила, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата. С 17 по 21 марта 2020 года было запланировано пять вывозных рейсов.
  • Не получила разрешение и авиакомпания S7.
  • Как сообщил тогда ТАСС источник, близкий к авиавластям РФ, правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию россиян со своей территории доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват, обеспечив им бесплатный перелет.
  • В свою очередь 18 марта дипломатический источник сообщил ТАСС, что у России все готово для вывоза россиян, "но проблема в увязке черногорскими властями разрешения на посадку самолета с вывозом черногорских граждан из РФ". Также собеседник агентства отметил, что "эти черногорские граждане не систематизированы" и собирать их должна не российская сторона, а черногорская.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала критической ситуацию с российскими туристами в Черногории. Она подтвердила, что авиаперевозчики готовы к вывозу граждан РФ и все документы российской стороной оформлены, однако до сих пор нет разрешения от Черногории на совершение этих рейсов. Захарова также назвала некооперабельным поведение Черногории и добавила, что Подгорица явно хочет, чтобы черногорские туристы были эвакуированы из РФ за российский счет.
  • Примерно в 19:00 мск стало известно, что разрешение вывезти россиян получил "Аэрофлот". Как уточнили в Росавиации, на тот момент российской стороне разрешили выполнение только одного вывозного чартерного рейса. 
  • Самолет "Аэрофлота" с российскими туристами на борту вылетел из Подгорицы в Москву в ночь на 19 марта. Как сообищил в аэропорту, на рейс зарегистрировались 157 человек. 
  • Ночью также стало известно о разрешении черногорской стороны на один рейс S7 и два рейса "Победы". 
  • Как объянили в "Победе", двух рейсов не хватит, чтобы вывезти всех клиентов авиакомпании. Представитель "Победы" отметил, что на данный момент нет разрешения на вывоз около 600 пассажиров.
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ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
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