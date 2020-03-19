"Критическая ситуация". Российские авиакомпании не могут вывезти граждан РФ из Черногории

17 марта авиакомпания "Аэрофлот" и ее дочерняя "Победа" сообщили, что власти Черногории не выдали разрешения на выполнение чартерных рейсов в Москву. Разрешение на тот момент не получила и S7. Сообщалось, что в Черногории находятся около 1800 российских туристов.

Борт "Аэрофлота" с россиянами вылетел из Черногории только в ночь на 19 марта. Тогда же стало известно и о запланированных на этот день рейсах S7 и "Победы". Однако, как сообщила "дочка" "Аэрофлота", ей разрешили совершить только два рейса, на которых не получится вывезти из страны всех клиентов авиакомпании. Их в Черногории сейчас около тысячи человек.

Как развивается ситуация – в материале ТАСС.