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Ситуация с вылетом россиян из Черногории

Посольство РФ содействует в размещении российских туристов, застрявших в Черногории

Посольство в этом вопросе находится во взаимодействии с местными туроператорами

БЕЛГРАД, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российские дипломаты в Черногории оказывают поддержку соотечественникам, попавшим в тяжелое положение во время отдыха в Черногории из-за внезапной отмены авиасообщения. Об этом рассказали в четверг ТАСС в посольстве РФ.

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"Посольство России в Черногории во взаимодействии с местными туроператорами содействует в размещении российских туристов, оказавшихся в Черногории", - проинформировал представитель дипмиссии.

Представители российской диаспоры в Черногории также откликнулись на тяжелое положение, в котором оказались туристы в Тивате и Подгорице. В группах соотечественников в социальных сетях в среду появились многочисленные предложения о помощи. Люди бесплатно предлагают размещение, доставку до нужного места, покупку продуктов и лекарств, услуги перевода.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
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