Посольство РФ содействует в размещении российских туристов, застрявших в Черногории

БЕЛГРАД, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российские дипломаты в Черногории оказывают поддержку соотечественникам, попавшим в тяжелое положение во время отдыха в Черногории из-за внезапной отмены авиасообщения. Об этом рассказали в четверг ТАСС в посольстве РФ.

Российские авиакомпании не могут вывезти граждан РФ из Черногории

"Критическая ситуация". Российские авиакомпании не могут вывезти граждан РФ из Черногории

"Посольство России в Черногории во взаимодействии с местными туроператорами содействует в размещении российских туристов, оказавшихся в Черногории", - проинформировал представитель дипмиссии.

Представители российской диаспоры в Черногории также откликнулись на тяжелое положение, в котором оказались туристы в Тивате и Подгорице. В группах соотечественников в социальных сетях в среду появились многочисленные предложения о помощи. Люди бесплатно предлагают размещение, доставку до нужного места, покупку продуктов и лекарств, услуги перевода.