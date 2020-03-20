Власти Приамурья переносят международную выставку "Амурэкспофорум" из-за коронавируса

"Предварительно, рассматривается возможность переноса сроков самого крупного выставочного мероприятия региона на конец июля вместо первоначально утвержденных дат 29 - 31 мая. Окончательное решение озвучат к 1 мая. Оно будет принято в зависимости от текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России и других странах, которые планируют принять участие в международном форуме", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерины Киреевой, которые приводят пресс-служба, потенциальные участники выставки и компании, которые уже подали заявки, могут уточнить информацию в региональном министерстве экономического развития и внешних связей.

Амурская международная выставка "Амурэкспофорум" проходит с 1992 года на территории Общественно-культурного центра Благовещенска, общая выставочная площадь - 6 тыс. кв. м. В 2019 году в ней приняли участие более 150 компаний, которые представляют Приамурье, ЕАО, Московскую область, Приморский край, Свердловскую область, Алтайский край, Хабаровский край, Республику Саха (Якутия), КНР, уже по традиции ждут гостей из Боливии и Эквадора. В рамках форума прошли круглые столы, встречи российских и иностранных предпринимателей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.