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Распространение коронавируса нового типа

В России провели более 143 тыс. тестов на коронавирус

Для диагностирования заболевания необходимо взять ватным тампоном образец из носоглотки
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© Евгений Софийчук/ТАСС
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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 143 тыс. исследований на коронавирус было проведено в лабораториях Роспотребнадзора по состоянию на четверг. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 19.03.2020 проведено 143 519 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Тест-системы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - полимеразной цепной реакции (ПЦР). Они обладают высокой чувствительностью, что дает возможность обнаруживать единичные копии вирусов. Для диагностирования заболевания необходимо отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Результат анализа можно получить в течение двух-четырех часов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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