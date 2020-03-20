В России провели более 143 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 143 тыс. исследований на коронавирус было проведено в лабораториях Роспотребнадзора по состоянию на четверг. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 19.03.2020 проведено 143 519 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Тест-системы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - полимеразной цепной реакции (ПЦР). Они обладают высокой чувствительностью, что дает возможность обнаруживать единичные копии вирусов. Для диагностирования заболевания необходимо отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Результат анализа можно получить в течение двух-четырех часов.