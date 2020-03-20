Правительство Калининградской области переходит на удаленную работу

КАЛИНИНГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Чиновники правительства Калининградской области с 23 марта переходят на дистанционный режим работы в рамках мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

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"С 23 марта региональное правительство временно уходит на дистанционную работу. Решение принято губернатором Антоном Алихановым в четверг, 19 марта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мера вводится для организации режима труда и обеспечения мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Условия нормирования и оплаты труда работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации остаются неизменными.

Временно ограничен личный прием граждан. Жителям рекомендовано обращаться с вопросами через интернет-приемную правительства области или органов исполнительной власти региона.

Областные власти рекомендовали органам управления муниципалитетов также перейти на дистанционный режим работы.

В Калининградской области действует режим повышенной готовности, запрещено проведение массовых мероприятий. По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 19 марта в области на COVID-19 обследовано 1 тыс. 243 человек, выявлено 5 случаев заражения, под медицинским наблюдением находятся 507 человек.