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Распространение коронавируса нового типа

Число умерших от коронавируса в мире превысило 10 тыс.

Количество зараженных достигло 241,5 тыс. человек
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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Число умерших в результате пандемии коронавируса нового типа в мире превысило 10 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС по официальным заявлениям властей и экспертов более чем в 140 странах, где зафиксированы случаи заражения.

По состоянию на 20 марта, в мире заразились коронавирусом около 241,5 тыс. человек, 10 081 из них умерли. Таким образом, условная смертность, которую точно нельзя подсчитать до окончания пандемии, в мире составляет 4,17%, при этом в Китае, где началась вспышка и уже прошел ее пик, умерли 4% инфицированных.

За пределами Китая, где заразились 81 тыс. человек и 3,2 тыс. умерли, больше всего случаев зафиксировано в Италии (41 тыс. заразились, 3,4 тыс. умерли), Иране (19,6 тыс. заразились, 1433 умерли) и Испании (17,1 тыс. заразились, 767 умерли). В Германии, США и Франции зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения. Еще в 11 странах заразились более тысячи человек, в России зарегистрировано 199 случаев заражения.

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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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