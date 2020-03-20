Обсервационный центр по коронавирусу под Санкт-Петербургом готов к работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Пригородный пансионат "Заря" в Курортном районе Санкт-Петербурга, выделенный для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения за лицами с высоким риском заражения новой коронавирусной инфекцией, готов к работе. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"На сегодня, как мы видим, в полной мере мы готовы. И при поступлении сегодня-завтра мы готовы выполнять соответствующие функции. Комплекс рассчитан на 500 человек максимум", - сказал Ржаненков, добавив, что "первое поступление может быть в любой момент".

В администрации пансионата рассказали, что в большинстве номеров комплекса будет обеспечен доступ в интернет, каждый из номеров оборудуют телевизором. У поступивших в комплекс медики будут брать необходимые анализы три раза за период пребывания, работу центра станут обеспечивать 36 медицинских работников. Также при необходимости могут быть задействованы волонтеры, добавил Ржаненков.

Пансионат "Заря" - одно из крупных функционирующих государственных учреждений лечебно-профилактического профиля, расположенное на 24 га в административной границе Санкт-Петербурга. На обособленной территории расположены шесть отдельных корпусов, четыре из которых жилые.

По последним данным, в Петербурге в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина с коронавирусной инфекцией находятся восемь жителей города и одна пациентка из Ленинградской области. Всего в стационаре 321 пациент, в том числе 18 детей. За прошедшие сутки поступило 47 человек, выписано 40.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.