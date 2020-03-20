Посольство России в Италии будет способствовать возврату домой россиян с круизного лайнера

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Российские туристы, находящиеся на борту круизного лайнера Costa Pacifica, должны сойти на берег в порту итальянского города Генуя, откуда будет организован их трансфер в аэропорт Рима. Об этом сообщило в пятницу журналистам посольство России в Италии.

"Лайнер Costa Pacifica должен прибыть в порт Генуи 21 марта ориентировочно в 07:00 (09:00 мск). По информации дирекции порта Генуи, препятствий для схода на берег российских граждан нет. Прорабатывается вопрос организации для пассажиров бесплатного трансферта в аэропорт Рима. Посольство России в Италии и генконсульство РФ в Генуе находятся на прямой связи с россиянами - пассажирами судна и представителями итальянских властей для мониторинга ситуации и дальнейшего оказания содействия российским гражданам", - говорится в сообщении диппредставительства.

По данным дипломатов, ранее французские власти не разрешили высадку граждан России в Марселе, куда зашел лайнер, миновав остановки в испанских портах, закрытых на прием судов из-за эпидемии коронавируса. Ранее корреспонденту ТАСС в компании-судовладельце Costa Crociere сообщили, что на судне нет ни выявленных заразившихся коронавирусом, ни пассажиров с подозрением на его наличие. Среди находящихся на лайнере около 30 россиян.

Посольство РФ в Италии обращает внимание пассажиров судна, что в соответствии с введенным итальянскими властями порядком при перемещении по территории страны, в том числе в аэропорт для вылета, необходимо иметь с собой заполненный специальный модуль, подготовленный МВД Италии, который можно распечатать с сайта ведомства. Образец заполнения для российских граждан, возвращающихся к постоянному месту жительства в России, также имеется на сайте посольства и в официальных аккаунтах посольства в социальных сетях. Кроме того, дипломаты рекомендуют россиянам распечатать специальную консульскую декларацию, в которой содержится просьба в адрес компетентных властей Италии беспрепятственно пропускать граждан РФ, следующих к месту проживания в России.

Посольство также напоминает, что авиасообщение с Италией на данный момент осуществляется рейсами "Аэрофлота" только по маршруту Рим - Москва.

В связи с эпидемией коронавируса в Италии введены строгие меры карантина и ограничения на перемещение населения. Однако препятствий для выезда иностранных граждан из страны нет. Локальная вспышка коронавируса была выявлена на севере Италии 21 февраля. Число летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания достигло почти 3,4 тыс., что больше, чем в Китае. Число инфицированных с начала вспышки превысило 41 тыс. человек.