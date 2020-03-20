Суд в Амстердаме отложил рассмотрение дела по скифскому золоту из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела по скифскому золоту из крымских музеев из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Новая дата заседания будет назначена 7 июля, сообщил ТАСС в пятницу директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

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"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением вирусной инфекции на территории европейских стран Апелляционным судом г. Амстердама принято решение об отложении рассмотрения дела по крымскому золоту (суды переведены на удаленную работу). Дата следующего заседания по делу будет оглашена судом 7 июля 2020 года", - сказал Мальгин.

Ранее в январе Мальгин сообщал ТАСС, что заседание суда по делу о скифском золоте состоится не ранее марта 2020 года, но точная дата будет назначена позднее.

В середине июля 2019 года суд попросил представителей крымских музеев и украинской стороны предоставить в течение двух месяцев доказательства, чтобы определить, "у кого более веские права" на коллекцию. Рассмотрение доказательств было назначено на ноябрь, но осенью Украина потребовала отвода судьи. 1 ноября Апелляционный суд Гааги отклонил требование Украины, но сроки рассмотрения доказательств были перенесены. В Крыму предполагали, что окончательное решение будет вынесено в конце 2019 - начале 2020 года.