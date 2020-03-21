В России провели более 156 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 156 тыс. исследований на наличие коронавируса было проведено в лабораториях Роспотребнадзора по состоянию на 20 марта, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ведомства.

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Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"По состоянию на 20 марта 2020 года проведено 156016 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Тест-системы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - полимеразной цепной реакции (ПЦР). Они обладают высокой чувствительностью, что дает возможность обнаруживать единичные копии вирусов. Для диагностирования заболевания необходимо отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Результат анализа можно получить в течение двух-четырех часов.