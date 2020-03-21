В Иране число заразившихся коронавирусом выросло за сутки почти на 1 тыс.

ТЕГЕРАН, 21 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на 966, летальных исходов - на 123. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

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"За сутки зафиксировано 966 новых случаев коронавируса в стране. Общее число составляет 20610", - цитирует его агентство Fars. Представитель Минздрава добавил, что умерли 1556 человек. Ранее сообщалось о 19644 заболевших и 1433 летальных исходах.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой.

Заболевание обнаружено у ряда иранских высокопоставленных чиновников, включая первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (парламента) страны. Двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания, вызываемого вирусом.