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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах достигло 3,6 тыс.

За последние сутки заражение было выявлено у 637 человек

ГААГА, 21 марта. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. человек заразились коронавирусом в Нидерландах к настоящему моменту. Об этом сообщил в субботу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

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"За последние сутки заражение коронавирусом было выявлено у 637 человек, - сказали в организации. - Это значит, что общее число заразившихся составляет 3631 человек".

"Умерли от инфекции, вызванной новым коронавирусом, еще 30 человек, - добавили в институте. - Таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 136 человек". Большинство скончавшихся - это люди в возрасте 80-85 лет.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта. Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. Так, закрыты все культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны. Отменены общественные мероприятия, людям рекомендуется по мере возможности работать удаленно, ограничить контакты с внешним миром и не выезжать в другие страны без крайней необходимости. Ряд мер направлен на поддержку бизнеса, оказавшегося в сложном положении из-за коронавируса.

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НидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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