Роспотребнадзор не направлял на самоизоляцию вернувшегося из Германии чувашского депутата

ТАСС, 21 марта. Специалисты не назначали предписаний об обязательной самоизоляции главному врачу Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, зампредседателя комитета по соцполитике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николаю Николаеву. Об этом сообщила в субботу ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская.

В СМИ накануне появилась информация, что Николаев после командировки в Германию не самоизолировался, а посетил мероприятие, приуроченное к Году памяти и славы, на котором чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Сам Николаев пояснил ТАСС, что по прибытии домой незамедлительно обратился к врачам и сдал тест на коронавирус, результат которого отрицательный.

"Предписания об обязательной самоизоляции в связи с отсутствием признаков заболевания ему не выписали. Тест показал отрицательный результат. Ни о каком злоупотреблении со стороны Николаева в данном случае речи не идет", - сказала Луговская.

По ее словам, Николаев выполнил все требования, действовавшие для жителей республики. "Все действующие на тот момент регламенты он исполнил: зарегистрировался и в Москве по прилету, и в Чебоксарах, обратился в нашу службу, прошел тест. На тот момент обязательная самоизоляция была предписана только жителям Москвы", - уточнила она.

Луговская пояснила, что если бы такая история случилась сейчас, то Николаев в обязательном порядке был бы отправлен на самоизоляцию. "Так сегодня происходит со всеми, кто приезжает из-за границы", - добавила она.