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Роспотребнадзор не направлял на самоизоляцию вернувшегося из Германии чувашского депутата

По словам главы регионального управления, сданный Николаем Николаевым тест на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС, 21 марта. Специалисты не назначали предписаний об обязательной самоизоляции главному врачу Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, зампредседателя комитета по соцполитике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николаю Николаеву. Об этом сообщила в субботу ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская.

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В СМИ накануне появилась информация, что Николаев после командировки в Германию не самоизолировался, а посетил мероприятие, приуроченное к Году памяти и славы, на котором чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Сам Николаев пояснил ТАСС, что по прибытии домой незамедлительно обратился к врачам и сдал тест на коронавирус, результат которого отрицательный.

"Предписания об обязательной самоизоляции в связи с отсутствием признаков заболевания ему не выписали. Тест показал отрицательный результат. Ни о каком злоупотреблении со стороны Николаева в данном случае речи не идет", - сказала Луговская.

По ее словам, Николаев выполнил все требования, действовавшие для жителей республики. "Все действующие на тот момент регламенты он исполнил: зарегистрировался и в Москве по прилету, и в Чебоксарах, обратился в нашу службу, прошел тест. На тот момент обязательная самоизоляция была предписана только жителям Москвы", - уточнила она.

Луговская пояснила, что если бы такая история случилась сейчас, то Николаев в обязательном порядке был бы отправлен на самоизоляцию. "Так сегодня происходит со всеми, кто приезжает из-за границы", - добавила она.

Теги
РоссияЧувашия
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