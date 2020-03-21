Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Курганской области

ТАСС, 21 марта. Медики выявили первого жителя Курганской области, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Им оказался ребенок, вернувшийся из Испании, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков.

"Друзья, в Курганской области первый подтвержденный случай COVID-19. Это девочка, вернувшаяся из Испании. По прибытии всей семьей находились на домашней изоляции в частном доме. Сейчас ребенок и его родственники в больнице, они находятся под наблюдением медиков", - написал он, не уточнив возраст ребенка.

Шумков отметил, что девочка чувствует себя хорошо - болезнь протекает в легкой форме. "У родственников результат на коронавирус отрицательный. Контактные лица выявлены - все сдали анализы и находятся на больничных, соблюдают карантин", - добавил он.