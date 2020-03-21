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Распространение коронавируса нового типа

Беглов рекомендовал туристам не посещать Петербург

При этом губернатор отметил, что закрывать город на карантин не планируется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал туристам не посещать город из-за ситуации с распространением коронавируса.

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"Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты, и здесь нечего делать", - сказал он в субботу журналистам.

Губернатор добавил, что приезд может быть опасен как для самого города, так и для приезжающих. При этом, отметил он, закрывать Петербург на карантин не планируется. "Город полностью закрыть нельзя. Нельзя закрыть все рестораны, метро", - сказал он.

По данным на вечер 20 марта, в больнице им. Боткина на лечении находились 12 пациентов с коронавирусом из Петербурга и одна пациентка из Ленинградской области. Всего в стационаре под наблюдением были 340 пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции, из них 19 детей.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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