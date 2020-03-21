Депутат Госсовета Чувашии сдал повторный тест на коронавирус после поездки в Германию

ТАСС, 21 марта. Эксперты взяли повторный тест на коронавирус у главного врача Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, зампредседателя комитета по соцполитике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николая Николаева. Об этом сообщил в субботу ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

В СМИ ранее появилась информация, что Николаев после командировки в Германию не самоизолировался, а посетил мероприятие, приуроченное к Году памяти и славы, на котором чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Сам Николаев пояснил ТАСС, что по прибытии домой сразу обратился к врачам и сдал тест на коронавирус, результат которого отрицательный. Глава управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская сообщала ТАСС, что предписаний о самоизоляции Николаеву не было, поскольку результат теста был отрицательный, все требования по возвращении в регион он выполнил.

"В связи с возникшей ситуацией Николаев сейчас находится на больничном. Он сдал повторный тест и будет в изоляции дожидаться его результатов", - сказал собеседник агентства.

Министр пояснил, что первый тест Николаев сдал по прилету, его результат был отрицательным. "У него не было симптомов болезни: Николаев проходил теплометрию и в Германии при вылете, и в России - в Москве. К категории подозреваемых в заболевании коронавирусом он не относился", - уточнил он.

Степанов также призвал СМИ запрашивать официальные комментарии по всем ситуациям, связанным с угрозой распространения коронавируса. "У людей сейчас от потока информации уже с трудом складывается картина о том, когда и какие меры были приняты, когда были введены те или иные обязательства. Нам надо помогать жителям разобраться, а не давать поводы для паники", - подчеркнул министр.