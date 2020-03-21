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Распространение коронавируса нового типа

Повторный тест не подтвердил заражение коронавирусом медика в Калуге

Чтобы снять все сомнения, анализы направили в новосибирскую лабораторию

ТАСС, 21 марта. Врачи в Калуге получили отрицательный результат второго анализа медика, у которой подозревается заражение коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

"Второй результат теста медработника оказался отрицательным. Для того чтобы снять все сомнения, тесты направлены в Новосибирскую лабораторию", - написал Шапша.

Он добавил, что после контакта с пациентами, возможно зараженными коронавирусом, медик находилась в самоизоляции со своей семьей, сейчас все члены ее семьи помещены в медучреждение и в контакт ни с кем не вступали.

Ранее в Центральном Федеральном округе информации о заражении врачей коронавирусом от пациентов не было. В субботу Шапша написал, что в Калуге у медика, которая работала с возможно заразившимися коронавирусом, анализ на инфекцию дал положительный результат. Ей сделали второй анализ, чтобы подтвердить результаты первого.

В Калужской области выявлен один 56-летний мужчина, у которого официально подтвержден коронавирус после поездки в Италию. Заболевание протекает в легкой форме, самочувствие пациента хорошее.

Теги
РоссияКалужская областьРаспространение коронавируса нового типаШапша, Владислав Валерьевич
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