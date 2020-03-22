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Распространение коронавируса нового типа

В Великобритании число умерших после заражения коронавирусом достигло 240

22 марта стало известно о смерти еще семи пациентов в Уэльсе

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Число людей, умерших в Великобритании после заражения коронавирусом, достигло 240. О смерти еще семи пациентов в Уэльсе сообщил в воскресенье главный санитарный врач региона Фрэнк Атертон.

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"С глубоким сожалением могу подтвердить, что в Уэльсе умерли еще семь пациентов, чьи анализы на заражение коронавирусом (COVID-19) были положительными", - говорится в распространенном Атертоном заявлении.

Общенациональная статистика будет обновлена позднее.

В субботу число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве выросло более чем на четверть, достигнув 5018 человек.

В настоящий момент в Великобритании берут анализы на заражение только у людей, входящих в группы риска, а также у пациентов, доставленных в больницы в тяжелом состоянии. Тем, у кого наблюдаются лишь легкие симптомы, рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. В связи с этим власти страны признают, что реальное количество заразившихся может быть существенно больше, чем число подтвержденных случаев. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, умершего в стране после заражения новым коронавирусом, может приходиться по 1 тыс. инфицированных.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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