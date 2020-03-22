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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав призвал онкопациентов ограничить контакты с людьми для профилактики коронавируса

То же самое касается и пациентов с аутоиммунными заболеваниями

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минздрав России рекомендует пациентам с аутоиммунными заболеваниями, а также пациентам с онкологическими заболеваниями, получающим химиотерапию, ограничить контакты с людьми, а также посещение общественных мест для профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства.

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"В связи с распространением коронавирусной инфекции Минздрав России настоятельно рекомендует: пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз и другие), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также пациентам, получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований, соблюдать меры предосторожности для снижения риска заражения", - говорится в сообщении.

В частности, рекомендуется ограничить контакты с другими людьми и отказаться от поседения мест с большим скоплением людей: не пользоваться общественным транспортом, избегать торговых центров, магазинов, поликлиник, МФЦ и других.

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