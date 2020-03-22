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Распространение коронавируса нового типа
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В Удмуртии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом

Заболели два человека, они вернулись из Швейцарии и Венгрии

ИЖЕВСК, 22 марта. /ТАСС/. Первые два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии, написал в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

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"В Удмуртии подтвердилось два случая коронавирусной инфекции. Оба случая завозные - один из Швейцарии, один из Венгрии. Заболевшие находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших - удовлетворительное. До подтверждения заболевания находились на самоизоляции", - написал Бречалов.

Он уточнил, что специалисты провели все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, определили круг контактных лиц, провели лабораторное обследование - результаты отрицательные. "Мы держим ситуацию на контроле, все медицинские учреждения оснащены средствами защиты и необходимым оборудованием. Под моим руководством в республике действует оперативный штаб", - добавил глава Удмуртии и напомнил о необходимости соблюдать профилактические меры и без надобности не посещать места скопления людей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на премьер-министра республики Ярослава Семенова, одна из заразившихся - 20-летняя девушка, прибывшая из Швейцарии 13 марта, второй заразившийся - 27-летний мужчина, прибыл из Венгрии 15 марта. "Оба молодых человека ответственно подошли к режиму. До подтверждения заболевания находились на самоизоляции, уведомили медучреждения о прибытии из-за границы и сообщили о своем состоянии", - цитирует Семенова пресс-служба.

В Удмуртии с 18 марта действует режим повышенной готовности. На территории региона в том числе ограничили проведение массовых мероприятий с числом участников более 500 человек. Также жители республики, прибывающие из зарубежных стран, должный пройти 14-дневный режим самоизоляции. Для работодателей обязательным становится измерение температуры сотрудникам и отстранение от работы заболевших.

Как сообщал ранее ТАСС, предприятие в Удмуртии "Локомотив" запустило производство медицинских масок, компания будет выпускать до 120 тыс. масок, или порядка 10% ежедневного производства в России. Также, по информации пресс-службы главы и правительства республики, предприятие "Аптеки Удмуртии" запустило производство антисептика.

В новость внесены изменения (15:25 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияУдмуртияРаспространение коронавируса нового типа
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