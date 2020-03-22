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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом выявили в Брянской области

Заболевшая вернулась из ОАЭ

ТАСС, 22 марта. Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Брянской области - женщину, вернувшуюся из Объединенных Арабских Эмиратов, доставили в областную инфекционную больницу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"В Брянской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Брянска, вернувшейся из ОАЭ. В настоящее время женщина госпитализирована в специализированный полностью изолированный бокс Брянской областной инфекционной больницы №1. Это исключает дальнейшее распространение инфекции", - говорится в сообщении.

Сейчас пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь, ее состояние удовлетворительное. Контактировавших с женщиной людей поместили в обсервационный госпиталь.

Теги
РоссияБрянская областьРаспространение коронавируса нового типа
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