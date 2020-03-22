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Распространение коронавируса нового типа

Жителям Палестины временно запретили покидать свои дома

Также наложен запрет на передвижение палестинцев между городами

ТАСС, 22 марта. Власти Палестины ввели запрет для всех жителей покидать свои дома и передвигаться между палестинскими городами из-за угрозы распространения коронавируса. Как передает агентство WAFA, соответствующее распоряжение премьер-министра страны Мухаммеда Штайе вступает в силу с вечера воскресенья.

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Согласно распоряжению премьер-министра, "гражданам предписано оставаться в домашнем карантине и запрещается покидать свои дома с 22:00 (по местному времени, 23:00 мск - прим. ТАСС) воскресенья". Кроме того, как указал Штайе, "жителям запрещено покидать населенные пункты и палестинские лагеря за исключением неотложных случаев". Также наложен запрет на передвижение палестинцев между городами.

Одновременно палестинские власти ввели обязательный карантин на 14 дней для всех прибывающих на палестинские территории. Также с воскресенья закрываются все управления палестинских министерств. Исключение составляют министерства здравоохранения, экономики, а также социального развития и гражданских вопросов.

О первых случаях заражения на палестинских территориях стало известно 5 марта. Вслед за этим президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о введении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях, до особого распоряжения была закрыта Базилика Рождества Христова в Вифлееме - одно из самых посещаемых святых мест в мире.

В настоящее время на палестинских территориях зафиксирована около 50 случаев инфицирования новым коронавирусом.

Теги
ПалестинаАббас, МахмудРаспространение коронавируса нового типа
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