Жителям Палестины временно запретили покидать свои дома

ТАСС, 22 марта. Власти Палестины ввели запрет для всех жителей покидать свои дома и передвигаться между палестинскими городами из-за угрозы распространения коронавируса. Как передает агентство WAFA , соответствующее распоряжение премьер-министра страны Мухаммеда Штайе вступает в силу с вечера воскресенья.

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Согласно распоряжению премьер-министра, "гражданам предписано оставаться в домашнем карантине и запрещается покидать свои дома с 22:00 (по местному времени, 23:00 мск - прим. ТАСС) воскресенья". Кроме того, как указал Штайе, "жителям запрещено покидать населенные пункты и палестинские лагеря за исключением неотложных случаев". Также наложен запрет на передвижение палестинцев между городами.

Одновременно палестинские власти ввели обязательный карантин на 14 дней для всех прибывающих на палестинские территории. Также с воскресенья закрываются все управления палестинских министерств. Исключение составляют министерства здравоохранения, экономики, а также социального развития и гражданских вопросов.

О первых случаях заражения на палестинских территориях стало известно 5 марта. Вслед за этим президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о введении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях, до особого распоряжения была закрыта Базилика Рождества Христова в Вифлееме - одно из самых посещаемых святых мест в мире.

В настоящее время на палестинских территориях зафиксирована около 50 случаев инфицирования новым коронавирусом.