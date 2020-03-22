В посольстве России в Кабуле не обнаружено заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Случаев заражения коронавирусом среди сотрудников посольства РФ в Афганистане нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.

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"В российском посольстве все спокойно, никаких заражений коронавирусом нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, случаи заражения коронавирусом фиксируются в основном в городе Герате.

Ранее в воскресенье, как передает телеканал TOLO news, министр здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фероз сообщил о том, что заражение коронавирусом подтвердилось у двух иностранных дипломатов в Кабуле. При этом не уточняется, представителями каких государств являются инфицированные. Всего, по словам министра, общее число заразившихся в стране на данный момент составляет 34.