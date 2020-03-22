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Распространение коронавируса нового типа

Во Франции зафиксировали первый случай смерти врача от последствий коронавируса

Подробности о личности умершего не раскрываются

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил о первом в стране случае смерти врача от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Такое заявление он сделал в эфире телеканала LCI в воскресенье.

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"Вчера вечером я узнал о смерти врача. Насколько я знаю, это первый случай, когда [от вируса] погибает врач в больнице", - рассказал Веран. Он отказался сообщать подробности о личности умершего, ссылаясь на врачебную тайну.

Примерно в это же время мэр города Компьень Филипп Марини разместил в Facebook запись, в которой выразил соболезнования родным и близким врача-реаниматолога, трудившегося в городской больнице с 2013 года, и призвал всех жителей города почтить его память минутой молчания в полдень 23 марта. Пользователь Facebook под именем HR Razaf в свою очередь еще поздно вечером 21 марта разместил запись с той же фотографией врача, сообщив, что это его отец. По его словам, мужчина "вернулся из отпуска на Мадагаскаре в отличной форме, однако COVID-19 оказалась сильнее", а супруга мужчины - врач-терапевт - находится в карантине, у нее также выявлены симптомы заболевания. Сперва врач был госпитализирован в Компьене, однако позже его перевели в Университетскую больницу Лилля, где он в итоге скончался.

Число заразившихся новым коронавирусом во Франции по состоянию на вечер субботы составило 14459 человек, количество летальных исходов - 562. С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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