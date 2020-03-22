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Распространение коронавируса нового типа

Врачи будут дистанционно выписывать лекарства хроническим больным

Рецепты будут электронными

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минздрав России поручил руководителям медицинских организаций обеспечить возможность выписывать рецепты на лекарственные препараты в электронном виде для минимизации посещения пациентами поликлиник в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в стране, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства.

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"Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить возможность дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов. Соответствующие положения содержатся в приказе Минздрава России от 19 марта 2020 года. Кроме того, Минздрав России рекомендовал врачам первичного звена в регионах выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трех месяцев. Соответствующее письмо ведомства было направлено в субъекты РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря электронным рецептам пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении, смогут минимизировать посещения поликлиник. Кроме того, врачам рекомендуется перейти на удаленное наблюдение пациентов путем телекоммуникаций. "В связи с распространением коронавирусной инфекции гражданам, страдающим хроническими заболеваниями и пожилым гражданам рекомендуется минимизировать использование общественного транспорта, посещения общественных мест (в том числе магазинов и поликлиник) и при необходимости вызывать врача на дом", - заключили в Минздраве РФ.

Ранее Минздрав рекомендовал пациентам с аутоиммунными заболеваниями, а также пациентам с онкологическими заболеваниями, получающим химиотерапию, ограничить контакты с людьми, а также посещение общественных мест для профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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