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Распространение коронавируса нового типа

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 тыс.

За последние сутки заражение выявлено у 573 человек

ГААГА, 22 марта. /ТАСС/. Коронавирус в Нидерландах к настоящему моменту выявлен у более чем 4,2 тыс. человек, новых случаев за минувшие сутки зафиксировано 573. Об этом сообщил в воскресенье Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

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"За последние сутки заражение коронавирусом было выявлено у 573 человек, - сказали в организации. - Это значит, что общее число заразившихся составляет 4204 человека".

"Умерли от инфекции, вызванной новым коронавирусом, еще 43 человека, - добавили в институте. - Таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 179 человек". Большинство умерших - это люди в возрасте 80-85 лет.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта. Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. Так, закрыты все культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны. Отменены общественные мероприятия, людям рекомендуется по мере возможности работать удаленно, ограничить контакты с внешним миром и не выезжать в другие страны без крайней необходимости. Ряд мер направлен на поддержку бизнеса, оказавшегося в сложном положении из-за коронавируса. 21 марта власти объявили, что прекращают авиасообщение с Испанией до 4 апреля. Исключения касаются возвращения голландцев на родину и медицинского персонала.

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НидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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