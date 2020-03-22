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Распространение коронавируса нового типа

Второй случай смерти инфицированного коронавирусом зафиксировали в Бахрейне

Умерла 51-летняя подданная королевства, которая страдала от ряда хронических заболеваний

КАИР, 22 марта. /ТАСС/. Второй человек умер в Бахрейне от осложнений, вызванных новым коронавирусом. Такие данные приводит в воскресенье Минздрав страны, сообщает Бахрейнское информационное агентство (BNA).

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По информации ведомства, умерла заболевшая 51-летняя подданная королевства, которая страдала от ряда хронических заболеваний. Ранее ее вместе с другими соотечественниками эвакуировали из Ирана.

О первом случае смерти зараженного коронавирусом власти Бахрейна сообщали 16 марта. Всего в королевстве к настоящему моменту заболевание подтверждено у 310 человек, 125 выздоровели. Как указали в Минздраве, из тех, кто еще остается на лечении, опасения врачей вызывают только три пациента, состояние здоровья остальных стабильное.

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БахрейнРаспространение коронавируса нового типа
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