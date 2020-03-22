Число случаев заражения коронавирусом в Британии достигло 5683

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных в Великобритании случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 665, достигнув 5683. Число умерших в больницах инфицированных пациентов за тот же период достигло 281, увеличившись на 48, сообщила в воскресенье Служба общественного здравоохранения Англии.

"По состоянию на 9 утра 22 марта у 78340 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на заражение коронавирусом], в 72657 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 5683 случаях - положительными", - говорится в сообщении. Число умерших пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, достигло 281.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.