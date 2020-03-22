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Распространение коронавируса нового типа
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В Чехии умер первый пациент с новым коронавирусом

По данным Минздрава Чехии, 95-летний пациент страдал и от других заболеваний

ПРАГА, 22 марта. /ТАСС/. Центральный штаб по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии в воскресенье сообщил о первом умершем пациенте, у которого был выявлен новый коронавирус. Об этом сообщил журналистам председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации, заместитель министра здравоохранения республики Роман Прымула.

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"95-летний мужчина умер в больнице "На Буловце", - отметил Прымула. - Он не был госпитализирован в отделении интенсивной терапии. У него были многие заболевания. Я бы сказал, что он не умер от COVID-19, а умер, прибавив к своим болезням еще и это заболевание. Статистически, однако, данная смерть является первой в следствии заражения коронавирусом в Чехии".

В Чехии с 1 марта, когда было объявлено о появлении в республике коронавируса, диагностировано 1120 случаев заражения. За текущей день было выявлено 125 инфицированных. Шестеро выздоровели.

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ЧехияРаспространение коронавируса нового типа
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