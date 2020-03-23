Глава МИД Италии выразил признательность российским военным медикам, прибывшим в страну

РИМ, 23 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично встречал первый из девяти российских самолетов, доставивших в страну бригаду медиков и оборудование в помощь для борьбы с эпидемией коронавируса. Он поблагодарил генерала-майора Сергея Кикотя, возглавившего делегацию Минобороны. Прилет и приветствия демонстрировались в воскресенье в прямом эфире на странице в Facebook министра.

"Благодарю вас за то, что вы прибыли. Мы всегда будем благодарны Российской Федерации за дружбу и солидарность, которые она проявила", - сказал Ди Майо. "Сделаем все возможное, приложим максимум усилий, чтобы оказать вам помощь в борьбе с инфекцией", - ответил генерал-майор, возглавляющий группу российских экспертов. Ди Майо, который ожидал выхода россиян из самолета в простой медицинской маске без фильтра, снял ее с лица при разговоре, сохраняя безопасную дистанцию и извинившись, что не подает руки. "Руку я подать не могу, но кладу ее на сердце", - добавил министр.

Военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) с военными вирусологами, медиками и оборудованием на борту приземлился на военную базу в Пратика-ди-Маре в 30 км к югу-западу от Рима. Всего в Италии ожидаются девять самолетов с военными медиками, специалистами в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий. В субботу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Как сообщают итальянские источники, операция носит название "Из России с любовью".