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Распространение коронавируса нового типа

Состояние четверых заразившихся коронавирусом жителей Хабаровского края удовлетворительное

Всего под наблюдением врачей из-за коронавируса в регионе находятся свыше 780 человек

ТАСС, 23 марта. Болезнь четверых жителей Хабаровского края, у которых диагностировано заражение коронавирусом, протекает в легкой форме. Под наблюдением медиков в регионе находятся более 780 человек, сообщил ТАСС в понедельник министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

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На Дальнем Востоке ранее было подтверждено четыре случая заражения коронавирусом в Хабаровском крае и семь в Якутии. Трое жителей Хабаровского края посещали Италию, четвертый также вернулся из заграничной поездки.

"[У заболевших] удовлетворительное состояние, болеют в легкой форме, находятся в инфекционном отделении 10-й городской больницы [Хабаровска]. Работаем со всеми, кто был в близком контакте, в отдаленном контакте, со всеми, кто приехал из-за границы, также наблюдаем их. Под наблюдением находится более 780 человек", - сообщил Витько, уточнив, что все находятся дома в режиме самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

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РоссияХабаровский крайРаспространение коронавируса нового типа
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