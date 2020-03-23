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Распространение коронавируса нового типа

Руководители регионов России переходят на онлайн-управление из-за коронавируса

Многие совещания стали проходить в формате конференц-связи

ТАСС, 23 марта. Власти российских регионов из-за угрозы распространения коронавируса с понедельника переходят в режим управления онлайн, передают корреспонденты ТАСС.

С 19 марта власти всех 85 регионов России ввели режим повышенной готовности, по которому отменили ряд массовых мероприятий и существенно сократили число их участников. В том числе, сокращения коснулись и работы правительств регионов, проведения совещаний и встреч с жителями.

Новый формат

Как сообщил ТАСС губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, руководители всех уровней в регионе завели страницы в социальных сетях. "Планерки по возможности проводим в онлайн-режим. В работе активно используем все имеющиеся современные технологии: видеоконференцсвязь, сотовая связь, электронная почта, телефон. Все руководители отвечают на вопросы граждан в соцсетях, эта практика всегда была, но сейчас она особенно востребована. Личные приемы граждан также переведены в онлайн-режим, можно обратиться как через электронную приемную, так и по телефону, будем стараться максимально оперативно и полно отвечать на запросы", - рассказал Миронов.

Изменился формат совещаний и в правительстве Ленинградской области. "Все, что возможно, переведено в формат видеоконференцсвязи, онлайн-связи и дистанционной работы. Например, больше не проводятся очные совещания с представителями районных муниципалитетов - все общение осуществляется только по видеоконференцсвязи. Заседания правительства - тоже, таких обширных представительных совещаний не проводится ", - сказала начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области Екатерина Путронен.

В правительстве Удмуртии делают ставку на конференц-связь. "Там, где возможно провести совещание через конференц-колл, либо через Телеком, мы будем это использовать. Чем реже мы соприкасаемся друг с другом, тем больше вероятность того, что вирус не распространится", - рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

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Чиновники правительства Калининградской области с понедельника перешли на дистанционный режим работы, решение об этом было принято губернатором Антоном Алихановым. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, условия нормирования и оплаты труда чиновников остались неизменными.

В Мурманской области также стало меньше выездов главы региона Андрея Чибиса и сотрудников министерств, многие совещания стали проходить в формате конференц-связи.

Также с понедельника в формате видеоконференции проходят еженедельные планерки правительства Орловской области. Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы правительства региона Вадим Багринцев, губернатор Андрей Клычков ежедневно в 19:00 мск проводит прямой эфир в своем Instagram, где рассказывает о ситуации с коронавирусом в регионе и лично отвечает на вопросы жителей. Общение длится около получаса.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша отметил, что ведет свои страницы в соцсетях лично. Такая же практика у главы Липецкой области Игоря Артамонова - он лично отвечает на все обращения и оперативно принимает меры, вплоть до того, что меняет график работы и лично приезжает туда, где требуется помощь.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Республики Карелия, все члены правительства и глава региона Артур Парфенчиков работают в обычном режиме, рядовых служащих перевели на работу по сменам. "Продолжаем проводить прямые трансляции в соцсетях с брифингов, чтобы люди могли своими глазами видеть, что происходит. Мы применяли этот формат и ранее, он удобный, но сейчас еще и безопасный", - рассказали в правительстве.

Как рассказал ТАСС губернатор Ростовской области Василий Голубев, в регионе большинство совещаний проходит в режиме видеоконференцсвязи. "Свои рабочие поездки я также переформатировал, сделав акцент на темах контроля за организацией профилактических и противоэпидемиологических мер", - отметил он, добавив, что на все острые темы напрямую общается с жителями через аккаунт в Instagram.

По словам глава Крыма Сергея Аксенова, ежедневные доклады о ситуации в регионе на Совете министров транслируют в прямом эфире на телевидении, радио и на его личных страницах в социальных сетях. "Это решает сразу несколько задач - прежде всего, оперативное информирование крымчан, изменение формата работы органов власти и так далее. В Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым пилотно внедрен режим дистанционного приема граждан. Надо избавить людей от лишнего хождения по кабинетам", - сказал Аксенов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Из-за коронавируса в Курганской области многие ведомства отменили личные приемы, временно принимая обращения граждан лишь в письменной форме. В их числе департамент образования и науки, департамент здравоохранения, управление Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы Хакасии, власти проводят массовые совещания также в режиме видеоконференцсвязи. "Личный прием граждан членами регионального правительства приостановлен, но прием обращений граждан в письменной и электронной форме по-прежнему осуществляется. Личное общение в соцсетях ведется членами правительства Хакасси в постоянном режиме, вне зависимости от чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Как добавили в пресс-службе правительства Республики Алтай, в регионе работает система "Инцидент", которая позволяет чиновникам оперативно и эффективно реагировать на обращения жителей региона в соцсетях. "С середины марта жители обращаются по поводу наличия в аптеках санитайзеров, медицинских масок, мониторинга динамики цен на продовольственные и непродовольственные товары - ни одно сообщение не остается без ответа", - пояснили в пресс-службе.

Режим и формат работы президента Татарстана Рустама Минниханова не изменился из-за ситуации с коронавирусом, сообщила ТАСС руководитель его пресс-службы Лилия Галимова. Но при этом власти республики отказались от мероприятий с большим скоплением людей. Как и прежде, большинство совещаний в Кабмине проходит с использованием видеоконференцсвязи, что дает возможность не собирать большое число людей в одном месте, а проводить заседания дистанционно. В пресс-службе правительства Челябинской области ТАСС сообщили, что в регионе введено ограничение на мероприятия в помещениях с участием более 50 человек, и поэтому также идет перестройка на онлайн-коммуникации и проведение совещаний в новых форматах.

Спортивные активности онлайн

В министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области решили запустить новую интернет-платформу "Спортивные активности онлайн" с подборкой фитнес-приложений, видеокурсов для тренировок дома, электронных книг и фильмов о спорте. "Занятия в домашних условиях доступны каждому. Для участия в челлендже необходимо снять минутное видео и выложить пост в Instagram", - уточнили в пресс-службе.

В Самарской области на время дистанционного обучения, по словам губернатора Дмитрия Азарова, также хотят записать уроки физкультуры для школьников, чтобы они могли заниматься и дома. Причем, власти обратились с предложением о записи к известным спортсменам, чтобы детям было по-настоящему интересно.

Свердловский Минспорта объявил флешмоб "Спорт против коронавируса". Жителям региона предложили делать короткие ролики, демонстрирующие доступность занятий спортом в любых обстоятельствах и возможность заниматься спортом, ставить хештег #спортпротивкоронавируса на своих страницах. Лучшие ролики чиновники будут транслировать в своих группах в социальных сетях.

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