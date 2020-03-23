В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 72,4 тыс. человек

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 72 тыс. человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 130 992 человека, по состоянию на 22.03.2020 под контролем остаются 72 423 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на воскресенье в стране было проведено 165 772 теста на коронавирус. Отмечается, что все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ обеспечены диагностическими тест-системами.