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Распространение коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 72,4 тыс. человек

В стране провели более 165 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 72 тыс. человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 130 992 человека, по состоянию на 22.03.2020 под контролем остаются 72 423 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на воскресенье в стране было проведено 165 772 теста на коронавирус. Отмечается, что все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ обеспечены диагностическими тест-системами.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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