Эксперт считает, что пандемия коронавируса может привести к расколу Евросоюза

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса заставила членов ЕС сбросить маски, доказав, что европейской солидарности не существует и каждый сейчас сам за себя. Такое мнение в понедельник выразил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников, отметив, что это может в итоге привести к тому, что Евросоюз навсегда потеряет свое прежнее обличие или вообще перестанет существовать.

"Лидеры стран ЕС намерены 26 марта по видеосвязи обсудить действия Евросоюза на фоне ситуации с распространением нового коронавируса, между тем аналогичный саммит, состоявшийся на днях, показал, что развал "единой Европы" является свершившимся фактом. Оказалось, что нет никакой европейской солидарности, в Европе каждый сам за себя", - напомнил Пшеничников.

Как отметил эксперт, в ЕС очевидно расхождение во взглядах на проблему пандемии. Так, президент Франции Эмманюэль Макарон выступил за общую скоординированную фискальную политику, что смягчило бы экономические последствия кризиса, который ожидается в результате пандемии. "Франция считает отнюдь недостаточным то, что каждая страна должна противостоять последствиям экономического кризиса из-за коронавируса только своими собственными средствами. И потому Франция желает скоординированного плана, который был бы нацелен на борьбу с многочисленными последствиями кризиса, длительность которого пока непредсказуема", - указал он.

Вместе с тем, как обратил внимание Пшеничников, Германия высказалась против мер, предлагаемых Францией. "Канцлер Германии Ангела Меркель возглавляет страны, которые подозревают, что заявления Франции и ее сторонников являются лишь очередной попыткой ослабить фискальную дисциплину и заставить перераспределить потоки бюджетных ресурсов от богатых стран ЕС к более бедным", - пояснил эксперт. "Налицо то, что богатые страны ЕС отнюдь не намерены проявлять солидарность с другими странами, наиболее пострадавшими на данный момент от коронавируса, такими как Италия, например, - считает он. - Более того, ни одна страна ЕС не оказала Италии пока никакой помощи. Это сделал только Китай. Пандемия коронавируса показала, чего стоит этот Евро"союз" и "общеевропейские ценности".

"После всеобщего глобального "выздоровления" от коронавируса Евросоюз может предстать в новом, разломанном виде, если вообще сохранится как таковой, в нынешнем обличии. Пандемия может закончиться полным разбродом в Евросоюзе, - сказал он. - Между тем, развал ЕС очень выгоден США и конкретно президенту Дональду Трампу, который рассматривает ЕС и, кстати, Китай, как своих главных торгово-экономических противников".