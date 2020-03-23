Эксперты заявили, что на 15 тыс. россиян приходится один инфекционист

"6 тыс. инфекционистов сейчас мобилизованы. У нас, к сожалению, один инфекционист на 15 тыс. населения по стране. Может быть, где-то и надо так, но надо тогда иметь резерв какой-то", - сказал он в интервью телеканалу " Россия-24 ".

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. врачей-инфекционистов мобилизованы в России в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в стране, однако это всего один специалист на 15 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По словам Малеева, врачей других специальностей также нужно обучать действиям при возникновении инфекционных болезней. "Про инфекции забывают, а инфекции есть везде (при различных заболеваниях - прим. ТАСС) - и у кардиолога, и у хирургов инфекции есть, и онкологов", - пояснил он.

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе в свою очередь обеспокоился тем, что при такой нагрузке не исключено психоэмоциональное истощение специалистов. "Об этом мы тоже должны подумать, когда [люди] сверхответственны, особенно врачи, истощение наступает психофизическое через определенное время. Мы это должны учитывать в обязательном плане и, наверное, тут нужна будет помощь психотерапевта для врачей, для того, чтобы снимать это напряжение, чтобы [они могли] приходить на работу снова и отдохнувшими", - рассказал он.

"Иначе, когда такое стрессовое состояние наступает, решения становятся поверхностными и принимаются зачастую не до конца продуманные. Это и для врачей очень тяжело, и опасно для пациентов", - заключил он, отметив, что психологи и психотерапевты готовы помогать.