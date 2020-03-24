В Италию прибыли еще три самолета ВКС России со специалистами для борьбы с коронавирусом

ПРАТИКА-ДИ-МАРЕ /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Еще три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, 12-й, 13-й и 14-й по счету, с группами российских военных специалистов и оборудованием на борту приземлились на военном аэродроме в Италии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, самолетами Ил-76 на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре доставлено оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Военное ведомство продолжает перебрасывать необходимое оборудование и военнослужащих для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что для переброски специалистов военного ведомства и оборудования на аэродроме Чкаловский сформована группировка из девяти самолетов Ил-76.

Первые девять рейсов самолеты сделали накануне ночью, доставив на военный аэродром Пратика-ди-Маре около 100 военных, вирусологов и эпидемиологов, а также восемь мобильных обрядов медиков и специальное оборудование. После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач.

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь в борьбе с эпидемией.