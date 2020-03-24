Тест псковского губернатора на коронавирус показал отрицательный результат

Ранее глава региона объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

"Друзья, наконец-то, пришел ответ по тесту на коронавирус. Слава богу, все хорошо, результат отрицательный. Однако симптоматика еще осталась, и врач рекомендовал остаться на больничном до пятницы. Очень надеюсь, что в субботу уже буду в Пскове и сменю дистанционную форму работы на очную", - написал во вторник Ведерников на странице в социальной сети Instagram.

На данный момент в регионе нет ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Ранее псковские власти объявили, что все школы региона досрочно ушли на каникулы в целях профилактики коронавируса. При этом образовательные учреждения организуют для детей дистанционное обучение.

Кроме того, с 16 марта власти Псковской области запретили проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Разрешено проводить только чрезвычайно важные и неотложные, в том числе в видеоформате или без зрителей.