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Распространение коронавируса нового типа

Тест псковского губернатора на коронавирус показал отрицательный результат

Ранее Михаил Ведерников ушел на карантин из-за наличия у него признаков ОРВИ

ПСКОВ, 24 марта. /ТАСС/. Тест на коронавирус, который сдавал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, оказался отрицательным.

Ранее глава региона объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

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"Друзья, наконец-то, пришел ответ по тесту на коронавирус. Слава богу, все хорошо, результат отрицательный. Однако симптоматика еще осталась, и врач рекомендовал остаться на больничном до пятницы. Очень надеюсь, что в субботу уже буду в Пскове и сменю дистанционную форму работы на очную", - написал во вторник Ведерников на странице в социальной сети Instagram.

На данный момент в регионе нет ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Ранее псковские власти объявили, что все школы региона досрочно ушли на каникулы в целях профилактики коронавируса. При этом образовательные учреждения организуют для детей дистанционное обучение.

Кроме того, с 16 марта власти Псковской области запретили проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Разрешено проводить только чрезвычайно важные и неотложные, в том числе в видеоформате или без зрителей.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьРаспространение коронавируса нового типа
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