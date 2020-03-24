Кузнецова просит Минтруд защитить права детей с ВИЧ на получение мер соцподдержки

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором указывает на недопустимость нарушения прав несовершеннолетних с ВИЧ на получение мер социальной поддержки в связи с отсутствием у них справки об инвалидности. Об этом сообщается во вторник на сайте детского омбудсмена.

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Отмечается, что в аппарат уполномоченного поступают обращения от родителей детей, страдающих ВИЧ, которые жалуются на нарушения. Как следует из таких обращений, во многих регионах объем прав детей, страдающих вирусом иммунодефицита, значительно меньше, чем объем прав, предоставляемых детям-инвалидам.

"Кузнецова обратилась в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова с просьбой принять меры по недопущению нарушения прав несовершеннолетних с ВИЧ на получение мер социальной поддержки в связи с отсутствием у таких детей справки об инвалидности", - говорится в материале.

Согласно законодательству, ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет назначается социальная пенсия, пособие и предоставляются меры социальной поддержки, аналогичные мерам поддержки, установленным действующим законодательством для детей-инвалидов.

"Вместе с тем детям с ВИЧ не присваивается статус ребенка-инвалида, а государственные гарантии предоставляются на основании справки, которая выдается медицинским учреждением", - отмечается в релизе.

Кроме того, в обращениях родителей детей с ВИЧ часто указывается на проблему нарушения прав ребенка на врачебную тайну - "существующие алгоритмы оформления различного рода социальных льгот, пособий и иных форм поддержки не учитывают фактора конфиденциальности, который обязательно необходимо соблюдать".

"По мнению детского омбудсмена, такое положение вещей ущемляет права несовершеннолетних с ВИЧ-инфекцией и противоречит ст. 19 № 38-ФЗ "О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека", - подчеркивается в материале.