В Подмосковье приостановили работу ночных клубов и кинотеатров

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья приостановили работу ночных клубов, кинотеатров, развлекательных и досуговых заведений до снятия режима повышенной готовности из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается во вторник в опубликованном на сайте правительства Московской области постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

"Постановляю... приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений в период повышенной готовности", - говорится в документе.

Там уточняется, что постановлением также запрещается курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.