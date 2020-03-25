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Распространение коронавируса нового типа

Президент Бразилии считает неправильным вводить карантин в стране в связи с коронавирусом

По словам Болсонару, вирус представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 являются редкими

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару считает неоправданным введение карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с эпидемией коронавируса. Такое мнение он высказал в своем обращении к народу в вечернем телеэфире.

"Те немногие представители местной и региональной власти [которые ввели ограничения] должны отказаться от концепции выжженной земли: запрета транспортного сообщения, закрытия предприятий торговли, массовой самоизоляции", - заявил политик. "Мы должны вернуться к нормальной жизни", - полагает он.

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По словам Болсонару, вирус представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 являются редкими. "Так зачем же закрывать школы?" - удивился глава государства. Большинство населения в случае заражения даже не заметит этого, считает бразильский лидер, отмечая тем не менее важность соблюдения рекомендаций Минздрава, чтобы не заразить старшее поколение. "Что касается меня, то поскольку я раньше занимался спортом, мне не следовало бы беспокоиться даже в случае заражения этим вирусом", - уверен Болсонару.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. На данный момент число инфицированных составляет около 2,2 тыс. человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе, 46 заболевших умерли. По оценкам главы Минздрава страны Луиса Энрике Мандетты, начиная с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенного снижение динамики заражений, в сентябре - спад.

На этом фоне региональные и муниципальные власти страны призвали граждан к самоизоляции, закрыли образовательные учреждения, большинство заведений торговли и услуг, ограничили движение транспорта и населения. Федеральное правительство по согласованию с парламентом ввело режим ЧС, ограничило въезд иностранцев и объявило о мерах поддержки экономики в размере $30 млрд.

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирРаспространение коронавируса нового типа
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