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Распространение коронавируса нового типа

В Иране введут ограничение на передвижение людей

Власти неоднократно призывали жителей страны избегать необязательных поездок и выходов на улицу

ТЕГЕРАН, 25 марта. /ТАСС/. Власти Ирана подготовили план, который предполагает введение ограничений на передвижение людей в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в среду президент страны Хасан Роухани.

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"Вчера [во вторник] на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса шла дискуссия о том, что необходимо ввести новые ограничения, - сказал президент, речь которого транслировало государственное телевидение Ирана. - Проект подготовлен и [в среду] днем будет утвержден, а затем обнародован".

По словам Роухани, этот план предполагает "введение ограничения для поездок, чтобы люди быстрее вернулись в места постоянного проживания". Другие подробности он не сообщил.

К настоящему времени в стране нет ограничений на передвижения, хотя власти неоднократно призывали жителей Ирана избегать необязательных поездок и выходов на улицу.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 24 811, зарегистрированы 1934 летальных исхода.

Теги
ИранРоухани, ХасанРаспространение коронавируса нового типа
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