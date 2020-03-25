Матвиенко: сенаторы старше 65 лет должны уйти на домашний карантин с 26 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации и сотрудники аппарата палаты старше 65 лет с четверга должны уйти на домашний карантин в условиях угрозы распространения коронавируса, сообщила на заседании в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Каждый из вас должен показывать личный пример, вот с завтрашнего дня в соответствии с указом мэра Москвы все, кто старше 65 лет, - сотрудники аппарата Совета Федерации, сенаторы - должны находиться на домашнем карантине, кроме руководства, ответственности с которого никто не снимал, мы активно будем продолжать работать. В регионах работа тоже не отменяется, но прошу вас строго соблюдать требования, обозначенные на этот период, показывать в этом пример законопослушания", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.