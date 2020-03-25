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Дружинина выразила соболезнования в связи со смертью Инны Макаровой

Народная артистка России отметила, что актриса играла с большой творческой отдачей и талантом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова, ушедшая из жизни на 94-м году жизни, была выдающейся актрисой, полностью проникалась ролями, которые играла в кино. Такое мнение ТАСС выразила народная артистка РФ Светлана Дружинина, сыгравшая с Макаровой в фильме "Девчата".

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"Замечательный человек, гениальная актриса. Она умерла с бриллиантовой короной на голове. Она играла с полной творческой отдачей и талантом. Она прожила большую, роскошную жизнь", - сказала она.

В свою очередь, народный артист России Евгений Стеблов назвал Макарову выдающейся личностью. "Замечательная была актриса. Очень яркая, внутренне гибкая и серьезная, и озорная. В ней была масса качеств, с одной стороны, противоположных, но в ней это все гармонично соединялось", - поделился он.

По словам Стеблова, Макарова в театре почти не играла, а была киноактрисой. "Мне с ней было очень приятно работать, проблем не было", - рассказал он.

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