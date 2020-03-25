В МИД РФ с 24 марта приняли более 5 тыс. обращений россиян за рубежом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Порядка 5,5 тыс. обращений граждан РФ, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа, обработали в МИД РФ с 24 марта. Об этом сообщил в среду начальник Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Николай Александров в эфире телеканала "Россия-24".

"За вчерашний день мы только за ночь зафиксировали порядка 5,5 тыс. экстренных обращений на вывоз граждан. География очень широкая, я бы затруднился назвать одну страну. Все зависит от количества граждан: если это Египет, то количество граждан исчисляется тысячами, если это Европа, то там единицы. Мы принимаем все вызовы, обрабатываем, заносим в списки на вывоз абсолютно всех, кто к нам обратился", - сказал он.

Александров подчеркнул, что все российские загранучреждения и центральный аппарат МИД РФ в течение последней недели работают в круглосуточном режиме.